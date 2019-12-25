Четверо мужчин госпитализировали после пожара на Товарищеском проспекте

В ночном пожаре 30 мая пострадали четыре человека. Несчастье случилось в жилом доме Невского района. Об этом Piter.tv сообщил источник в экстренных службах.
Возгорание произошло в доме № 1, корпус 1 по Товарищескому проспекту примерно в 2:11. Огонь охватил 45 "квадратов" в двухкомнатной квартире. На место происшествия прибыли 18 спасателей и 5 единиц техники. Ликвидировать пожар удалось спустя 2,5 часа.
С места события госпитализировали четверых мужчин 32-х лет, 36-ти лет, 37-лет и 56-ти лет. Сейчас они находятся в НИИ им. Джанелидзе.
Подробности произошедшего выясняются.
Ранее на Piter.tv сообщили, что в доме на набережной Черной речки спасатели ликвидировали пожар. О пострадавших информации не поступало.
Фото: pixabay
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