Четверо мужчин госпитализировали после пожара на Товарищеском проспекте

Пламя охватило двухкомнатную квартиру. Возгорание тушили 18 спасателей и пять спецмашин.

В ночном пожаре 30 мая пострадали четыре человека. Несчастье случилось в жилом доме Невского района. Об этом Piter.tv сообщил источник в экстренных службах.

Возгорание произошло в доме № 1, корпус 1 по Товарищескому проспекту примерно в 2:11. Огонь охватил 45 "квадратов" в двухкомнатной квартире. На место происшествия прибыли 18 спасателей и 5 единиц техники. Ликвидировать пожар удалось спустя 2,5 часа.

С места события госпитализировали четверых мужчин 32-х лет, 36-ти лет, 37-лет и 56-ти лет. Сейчас они находятся в НИИ им. Джанелидзе.

Подробности произошедшего выясняются.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в доме на набережной Черной речки спасатели ликвидировали пожар. О пострадавших информации не поступало.

Фото: pixabay