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В доме на набережной Черной речки спасатели ликвидировали пожар
Сегодня, 16:07
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В доме на набережной Черной речки спасатели ликвидировали пожар

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С огнем боролись 16 пожарных и 4 спецмашины.

Сегодня, 29 мая, на набережной Черной речки в доме № 41 около 14 часов дня произошло возгорание. Об этом Piter.tv сообщил источник в экстренных службах.

Помещение площадью в 15 кв. метров охватило пламя. Пожар тушили 16 спасателей и 4 спецмашины. Возгорание ликвидировали спустя 40 минут. Информации о пострадавших не поступало. Сейчас выясняются причины происшествия.

Ранее на Piter.tv сообщили, что ночной пожар в квартире Выборгского района обошелся без жертв. В помещении обгорела мебель и стены. 

Фото: pixabay

Теги: пожары, спб, черная речка
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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