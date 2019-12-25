Супруг сжег вагончик с мужчиной и своей женой в Саратовской области

Сотрудники ППС задержали подозреваемого по горячим следам.

В Саратове местного жителя подозревают в убийстве мужчины и покушении на убийство супруги. Возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба регионального СУ СК.

По предварительной версии, в на 11 октября пьяный саратовец находился у пруда рядом с поселком Ивановский ночь. С целью убийства своей супруги и 43-летнего мужчины он поджег металлический вагончик, в которых они находились.

В результате пожара потерпевший погиб на месте происшествия. Женщина смогла спастись. Таким образом, фигурант не смог довести свой умысел до конца.

Сотрудники ППС задержали обвиняемого по горячим следам. Сейчас с ним проводятся следственные действия, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее мы сообщали, что в квартире на Товарищеском проспекте мужчина убил жену и напал с ножом на тещу.

Фото: СУ СК по Саратовской области