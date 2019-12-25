В квартире на Товарищеском проспекте мужчина убил жену и ударил ножом тещу

Также в жилище находились 64-летняя мать погибшей и двое детей, мальчики возрасте 2 и 7 лет.

Правоохранители задержали мужчину, убившего свою жену в квартире дома по Товарищескому проспекту. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В полицию Невского района ночью 13 марта поступила информация об убийстве. На месте было установлено, что 43-летний местный житель несколькими ударами ножом убил свою 36-летнюю супругу. Также в жилище находились 64-летняя мать погибшей и двое детей, мальчики возрасте 2 и 7 лет. Во время борьбы подозреваемый нанес теще резанную рану запястья.

Семья являлась благополучной, но у мужчины в последнее время с женой замечали напряженные отношения. Еще недавно ему прописали антидепрессанты.

Петербуржца доставили в отдел, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Фото: Piter.TV