  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Во время ссоры в квартире на Оптиков рецидивист ударил брата ножом
Сегодня, 14:58
152
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Во время ссоры в квартире на Оптиков рецидивист ударил брата ножом

0 0

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Правоохранители задержали подозреваемого в поножовщине с братом в квартире на улице Оптиков. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Информация о происшествии поступила в полицию 11 марта. На месте обнаружили 27-летнего мужчину в алкогольном состоянии, его госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии. Также был задержан нетрезвый 28-летний брат пострадавшего. Установлено, что он поссорился с родственником и схватился за нож.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Ранее его четыре раза судили.

Ранее на Piter.TV: в Сестрорецке мужчине предъявили обвинение в покушении на убийство после поножовщины в кафе. 

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 

Теги: поножовщина, улица оптиков
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии