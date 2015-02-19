В Сестрорецке мужчине предъявили обвинение в покушении на убийство после поножовщины в кафе

Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

В Петербурге мужчине предъявлено обвинение в покушении на убийство. Курортным межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Об этом сообщили в ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

По данным следствия, 8 марта мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения в помещении кафе на улице Токарева в Сестрорецке, в ходе внезапно возникшего конфликта, нанес не менее трёх ударов ножом в область шеи мужчине. Потерпевший смог оказать злоумышленнику сопротивление, ему была своевременно оказана медицинская помощь.

Подозреваемому предъявлено обвинение. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

Видео: ГСУ СК России по Санкт-Петербургу