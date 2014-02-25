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Ночной пожар в квартире Выборгского района обошелся без жертв
Сегодня, 10:00
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Ночной пожар в квартире Выборгского района обошелся без жертв

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Двушка на Придорожной аллее частично обгорела.

Ночью 29 мая в квартире на Придорожной аллее, 17/1 произошел пожар. Об этом сообщили "Невские новости".

На место события прибыли 15 пожарных и три единицы спецтехники. Пламя, распространившееся по площади 50 кв. метров, быстро локализовали. В результате возгорания никто не пострадал. В помещении обгорела мебель и стены. 

Ранее на Piter.tv сообщили, что этой ночью две пожарные части тушили "Прогресс" в Ленобласти. Сейчас проводится дознание по пожару отделом надзорной деятельности и профилактической работы Всеволожского района.. 

Фото: Piter.tv

Теги: выборгский район, петербург, пожар
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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