Ночной пожар в квартире Выборгского района обошелся без жертв

Двушка на Придорожной аллее частично обгорела.

Ночью 29 мая в квартире на Придорожной аллее, 17/1 произошел пожар. Об этом сообщили "Невские новости".

На место события прибыли 15 пожарных и три единицы спецтехники. Пламя, распространившееся по площади 50 кв. метров, быстро локализовали. В результате возгорания никто не пострадал. В помещении обгорела мебель и стены.

Ранее на Piter.tv сообщили, что этой ночью две пожарные части тушили "Прогресс" в Ленобласти. Сейчас проводится дознание по пожару отделом надзорной деятельности и профилактической работы Всеволожского района..

Фото: Piter.tv