«Прогресс» в Ленобласти ночью тушили две пожарные части

Частный дом загорелся в садоводстве Всеволожского района.

ГУ МЧС России по Ленобласти сообщило о пожаре, произошедшем в частном доме в садоводстве "Прогресс" Всеволожского района. Звонок о возгорании поступил на пульт диспетчера в 03:47 29 мая, на место были отправлены дежурные смены 101 пожарной части и 6 специальной пожарно-спасательной части Ленинградской области.

В тушении пожара на общей площади 48 кв. м. участвовали восемь человек, 2 единицы техники. Пожар был ликвидирован в 04:49. О пострадавших не сообщается. Проводится дознание по пожару отделом надзорной деятельности и профилактической работы Всеволожского района.

Этой же ночью пожарные спасли четырёх человек из горящей квартиры в Тосненском районе.

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