Пожарные спасли четырёх человек из горящей квартиры в Тосненском районе

Ночью в Никольском загорелась квартира.

Пресс-служба ГУ МЧС по Ленинградской области сообщила об успешном тушении пожара, произошедшего в г. Никольское Тосненского района. Звонок о возгорании квартиры поступил в дежурную часть в 02:26. на тушение пожара к дому на улицу Комсомольская отправились сотрудники 131 и 111 пожарной части противопожарной службы Ленобласти: восемь пожарных и две единицы техники.

Возгорание было ликвидировано в 03.01, его общая площадь составила 4 кв. м. Благодаря действиям пожарных из горящего дома были спасены четверо человек и еще шестеро эвакуированы. Серьезных травм и повреждений никто не получил. Информация об обстоятельствах возгорания уточняется, на месте работают специалисты.

28 мая 72-летняя женщина пострадала при пожаре в двухкомнатной квартире на Загребском бульваре.

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