На Загребском бульваре произошёл пожар в двухкомнатной квартире

В результате пожара пострадала 72-летняя женщина, которая получила небольшие ожоги рук. Кроме того, у петербурженки зафиксировали легкое отравление угарным газом.

В пятницу, 28 мая, во Фрунзенском районе на Загребском бульваре произошел пожар в двухкомнатной квартире. Об этом Piter.tv источник в экстренных службах.

Днём в 14:51 на пульт дежурного поступило сообщение о пожаре в доме №17/3 по Загребскому бульвару. Выяснилось, что пожар произошел в двухкомнатной квартире на пятом этаже. В квартире горела обстановка на балконе общей площадью 3 квадратных метра. Спасатели также проверили балконы, расположенные этажами выше, на скрытое горение.

В результате пожара пострадала 72-летняя женщина, которая получила небольшие ожоги рук. Кроме того, у петербурженки медики зафиксировали легкое отравление угарным газом. Её госпитализировали в НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе.

В 15:08 пожар удалось ликвидировать. К его ликвидации привлекались 15 человек личного состава, а также три единицы техники.

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Фото: Piter.tv



