Полицейский спас пожилую женщину из задымленного подъезда в Колпино

Возгорание произошло в мусоропроводе.

Инспектор ДПС лейтенант полиции Ильдар Сафиулин спас 76-летнюю женщину из квартиры в Колпино. Накануне в доме на Заводском проспекте, 38 произошел пожар. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Полицейский находился на маршруте патрулирования, когда заметил сильное задымление на верхних этажах жилого дома. Он вызывал пожарных, а затем поднялся на 15-й этаж, чтобы оповестить жителей о случившемся. Все жители смогли самостоятельно покинуть свои квартиры, кроме 76-летней пенсионерки. Из-за проблем со здоровьем она не могла спуститься вниз. Ей помог инспектор.

Как выяснилось, произошел пожар в мусоропроводе. Под воздействием тяги дым поднялся наверх. Обошлось без пострадавших.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Красносельском районе задержали самокатчика, сбившего женщину с ребёнком.

Фото: пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО