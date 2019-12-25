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За стуки в Ленобласти сотрудники МЧС потушили 8 пожаров и спасли двух человек
Сегодня, 10:28
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За стуки в Ленобласти сотрудники МЧС потушили 8 пожаров и спасли двух человек

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Также ликвидированы последствия пяти ДТП.

Подразделения территориального пожарно-спасательного гарнизона Ленинградской области за минувшие сутки участвовали в 14 оперативных событиях. Об этом сообщила пресс-служба регионального МЧС.

За день пожарные выезжали на тушение восьми возгораний. Борьбу с огнём вели 69 пожарных и 17 единиц спецтехники. В результате происшествия одного человека госпитализировали с травмами.

Также сотрудники МЧС устранили последствия пяти аварий. В ликвидации участвовали 21 сотрудник и пять единиц техники. Пять человек получили травмы, спасены двое.

На водных объектах произошло одно происшествие. В нем участвовали пять спасателей с применением одной единицы техники. Погиб один человек.

Ранее на Мурманском шоссе в Ленобласти сгорела фура с наполнителем для кошачьих туалетов.

Фото: МЧС Ленинградской области

Теги: дтп, ленобласть мчс, пожары
Категории: Новости Ленинградской области, Пожар, ДТП, Происшествия, Лента новостей,

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