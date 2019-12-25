На Мурманском шоссе в Ленобласти вспыхнула фура с наполнителем для кошачьих туалетов

В Волховском районе Ленинградской области вечером 13 октября сгорел грузовой автомобиль с прицепом. По предварительным данным, фура перевозила наполнитель для кошачьих туалетов. Об этом сообщили в пресс-службе Леноблпожспаса.
Информация о возгорании на 158-м километре Мурманского шоссе поступила дежурному диспетчеру в 19:41. Огонь открытым пламенем охватил грузовик Volvo и прицеп по всей площади.
Сведения о пострадавших не поступали.
Ранее мы сообщили о том, что пожар в общежитии Морского рыбопромышленного колледжа в Петербурге ликвидировали за 18 минут.
Фото: Piter.TV
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