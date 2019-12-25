На Мурманском шоссе в Ленобласти вспыхнула фура с наполнителем для кошачьих туалетов

На 158-м километре Мурманского шоссе загорелась фура с необычным грузом.

В Волховском районе Ленинградской области вечером 13 октября сгорел грузовой автомобиль с прицепом. По предварительным данным, фура перевозила наполнитель для кошачьих туалетов. Об этом сообщили в пресс-службе Леноблпожспаса.

Информация о возгорании на 158-м километре Мурманского шоссе поступила дежурному диспетчеру в 19:41. Огонь открытым пламенем охватил грузовик Volvo и прицеп по всей площади.

Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее мы сообщили о том, что пожар в общежитии Морского рыбопромышленного колледжа в Петербурге ликвидировали за 18 минут.

Фото: Piter.TV