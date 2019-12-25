Прокуратура требует через суд законсервировать Дом Басевича

В аварийное здание могут попасть посторонние лица.

Прокуратура Петроградского района обнаружила, что Дом Басевича на Большой Пушкарской, 7 не огорожен. Ведомство провело проверку соблюдения законодательства о распоряжении имущества, находящегося в региональной собственности.

В аварийное здание может проникнуть посторонние лица, в том числе несовершеннолетние. Прокуратура через суд хочет обязать комитет имущественных отношений законсервировать дом.

Заявленипе находится на рассмотрении Смольнинского районного суда.

На этой неделе в Доме Басевича в очередной раз произошел пожар.

Фото: Telegram / Дмитрий Гусев