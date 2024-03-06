Планируется консервация Белой кирхи в деревне Молосковицы

Этот лютеранский храм построили в 1632 году из белого известняка, здание вмещало до 400 прихожан.

В Ленобласти команда Анненкирхе и фонд сохранения исторического наследия "Внимание" борются за реставрацию Белой кирхи, расположенной в деревне Молосковицы. Об этом пишет "Петербургский дневник".

Кирха пережила войны, реконструкции и смену владельцев. Во время Великой Отечественной войны снаряд повредил колокольню, также внутри был пожар, из-за чего обрушилась кровля.

В 2021 году кирхе присвоили статус объекта культурного наследия регионального значения, в 2024 году ее передали в ведение Евангелическо-лютеранской церкви Ингрии.

Наша первичная цель – создать условия, чтобы люди могли туда приехать, поставить машину, пройти 50 метров до кирхи, погулять, послушать аудиогид по ее истории, пофотографировать и поехать дальше. Когда будет реализован первый этап проекта, по ее консервации, уже можно будет говорить о том, чтобы сделать из нее туристический объект. Планов воссоздания Белой кирхи в ее первозданном виде у нас пока нет, это требует слишком больших средств. Кристина Шилова, руководитель медиаотдела Анненкирхе

Консервация объекта обойдется примерно в 10 млн рублей.

Фото: пресс-служба Фонда сохранения исторического наследия "Внимание" и команда Анненкирхе