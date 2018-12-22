Монумент участникам Ленинградской битвы строят на Пулковских высотах

Мемориал появится в точке, где в 1941-1943 годах проходила линия фронта.

На Пулковских высотах в Пушкинском районе возводят мемориал участникам Ленинградской битвы, который станет частью Музея истории Петербурга. Об этом рассказали в Смольном 6 августа.

Когда строительные работы закончатся, необходимо обеспечить новому мемориальному комплексу самый высокий уровень музейного и экскурсионного обслуживания, достойный роли и места Ленинградской битвы в летописи Великой Отечественной войны. Уверен, специалисты Музея истории Петербурга справятся с этой задачей. Александр Беглов, губернатор Петербурга

Для координации работ при правительства города создали рабочую группу. В нее входят представители профильных органов власти и Фонда "Победа", архитекторы, проектировщики и эксперты в области музейного дела.

Мемориал появится в точке, где в 1941-1943 годах проходила линия фронта. Также обустроят парк площадью 17 гектаров, он будет состоять из шести Аллей славы.

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Фото: пресс-служба архитектурного бюро "Интерколумниум"