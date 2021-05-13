В Петропавловской крепости продолжается реставрация надгробий Комендантского кладбища

Проект реставрации разрабатывался в период с 2023 по 2024 год, сами работы начались в октябре 2024 года.

Работы по реставрации надгробий на Комендантском кладбище Петропавловской крепости планируется завершить к концу лета. Это самое малочисленное из старейших некрополей Петербурга, основанное в 1720 году и насчитывающее всего 19 захоронений, пишет "Петербургский дневник".

Проект реставрации разрабатывался в период с 2023 по 2024 год, сами работы начались в октябре 2024 года. Уже проведены необходимые процедуры по восстановлению ряда надгробий.

Например, надгробие генерал-лейтенанта Ивана Набокова, героя наполеоновских войн и польского похода 1831 года, подверглось тщательной очистке, обработке поверхности мрамора, устранению повреждений биологического происхождения, укреплению основания и нанесению защитных покрытий.

Другое восстановленное надгробие принадлежит Николаю Корсакову, участнику Русско-Турецкой войны и коменданту Петропавловской крепости. Специалисты очистили памятник от загрязнений, заполнили трещины, укрепили основание и провели дополнительную обработку камня. Хотя изначально проектом не предполагалась реконструкция утраченной иконы на памятнике, возможно дополнительное согласование с заказчиком на выполнение этой работы.

Ещё одно надгробие, принадлежащее Алексею Сорокину, русскому инженеру и коменданту Петропавловской крепости, прошедшему Русско-Турецкую войну, также было восстановлено: гранит отполирован, устранены повреждения, восстановлена конструкция основания.

Отдельное внимание уделялось могиле Ивана Скобелева, командующего крепостью и офицера Русской императорской армии, отличившегося в боях с армией Наполеона. Первоначально установленное на надгробии распятие было удалено во время прошлых реставраций и хранилось некоторое время во Владимирском соборе, затем передано музею Петропавловской крепости. Оно уже отреставрировано и скоро вернётся обратно на мемориал, после завершения восстановления самой гробницы.

Руководитель проекта Сергей Жернов уточнил, что работа близится к финальной стадии, остаётся нанести позолоту на буквы надписи.

Фото: Светлана Холявчук / "Петербургский дневник"