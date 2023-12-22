В Ленобласти завершается консервация Троицкой церкви

Храм находится в усадьбе Пятая Гора.

В Волосовском районе Ленинградской области завершаются консервационные работы в храме Святой Троицы в усадьбе Пятая Гора. Об этом рассказал заместитель председателя правительства Ленобласти Владимир Цой в своём Telegram-канале.

Специалистами были укреплены стены, колонны, возведены леса, на которые опёрта временная кровля. Сделаны тяжи по периметру и внутри памятника. Разобраны отвалы из обрушившейся кладки.

Владимир Цой добавил, что работы проводились максимально бережно: специалисты старались сохранить даже птичьи гнёзда.

Ранее стало известно, что дачу Мюзера на Театральной улице в Зеленогорске преобразуют в небольшую гостиницу с 13-ю номерами. При реставрации интерьера здания будет проведена полная разборка аварийных конструкций, а затем здание будет перестроено. Восстановленные стены будут выполнены из бревенчатого сруба, сверху будет установлен деревянный каркас с утеплителем, а исторические печи и камины с изразцами будут полностью воссозданы и прикреплены к металлическому каркасу.

Фото: Telegram/ Цой пишет