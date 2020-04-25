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КГИОП подал в суд на собственника парка культуры и отдыха "Патриот" в Кронштадте
Сегодня, 10:04
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КГИОП подал в суд на собственника парка культуры и отдыха "Патриот" в Кронштадте

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Ведомство просит привести в удовлетворительное состоянии объекты культурного наследия.

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников Петербурга через суд требует законсервировать и провести противоаварийные работы в четырех зданиях на Якорной площади в Кронштадте. На иск к ФГАУ "Военно-патриотический парк культуры и отдыха "Патриот" Западного военного округа обратил внимание "Деловой Петербург".

Речь идет о корпусах Кронштадтского адмиралтейства. Там располагается объект культурного наследия федерального значения "Сарай (склад) угольный". В 2019 году сотрудники КГИОП зафиксировали дефекты цоколя, кирпичной кладки, водосточной системы. Деревянные оконные заполнения были частично заменены на пластиковые. Еще тогда ведомство обратилось в Кронштадтский районный суд. 

Сроки проведения работ истекли, поэтому теперь КГИОП требует взыскать неустойку за неисполнение судебного решения. 

Ранее Piter.tv сообщил о том, что комплекс Кронштадтского морского завода выставлен на торги. 

Фото: citywalls.ru

Теги: консервация, объект культурного наследия, парк патриот
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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