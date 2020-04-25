КГИОП подал в суд на собственника парка культуры и отдыха "Патриот" в Кронштадте

Ведомство просит привести в удовлетворительное состоянии объекты культурного наследия.

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников Петербурга через суд требует законсервировать и провести противоаварийные работы в четырех зданиях на Якорной площади в Кронштадте. На иск к ФГАУ "Военно-патриотический парк культуры и отдыха "Патриот" Западного военного округа обратил внимание "Деловой Петербург".

Речь идет о корпусах Кронштадтского адмиралтейства. Там располагается объект культурного наследия федерального значения "Сарай (склад) угольный". В 2019 году сотрудники КГИОП зафиксировали дефекты цоколя, кирпичной кладки, водосточной системы. Деревянные оконные заполнения были частично заменены на пластиковые. Еще тогда ведомство обратилось в Кронштадтский районный суд.

Сроки проведения работ истекли, поэтому теперь КГИОП требует взыскать неустойку за неисполнение судебного решения.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что комплекс Кронштадтского морского завода выставлен на торги.

Фото: citywalls.ru