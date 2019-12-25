Комплекс Кронштадтского морского завода выставлен на торги

Начальная цена 5-ти земельных участков площадью 1,1 га и 12 нежилых зданий 6,5 тыс. кв. м. составила 110,2 млн рублей.

Комплекс Кронштадтского морского завода в историческом центре города выставлен на продажу за начальную цену в 110,2 млн рублей. Торги назначены на 14 октября. Об этом сообщил "Деловой Петербург" со ссылкой на пресс-службу Российского аукционного дома (РАД).

Речь идёт о 5-ти земельных участков, общая площадь которых составляет 1,1 га, 12-ти нежилых зданиях площадью 6,5 тыс. кв.м..

Объект имеет выход в гавань и простирает от Петровской улицы до причальной стены. Неподалеку находится наиболее значимые точки притяжения в Кронштадте, например – Никольский морской собор, Петровский парк, дворец Александра Меньшикова и знаменитый фудшток.

Ранее мы сообщили о том, что ТРЦ "Июнь" в Петербурге выставили на торги за 3,73 млрд рублей.

Фото: citywalls.ru