ТРЦ "Июнь" в Петербурге выставили на торги за 3,73 млрд рублей

Аналитики рынка посчитали, что стоимость объекта завышена.

ТРЦ "Июнь" на Индустриальном проспекте в Петербурге выставлен на торги. Начальная цена объекта составляет 3,73 миллиарда рублей. Об этом сообщило издание РБК.

Общая площадь торгового центра составляет 62 тыс.кв., из которых 32 тыс. "квадратов" занимают торговые площадки. Здание уже пробовали продать в прошлом году. Торги на 4 млрд рублей объявил Сбербанк, однако покупателей на тот момент не оказалось.

Несмотря на то, что первоначальная цена объекта снижена на 269 млн рублей, эксперты уверяют, что она завышена, а продавать а ТРЦ с учётом текущей ситуации на рынке будет рискованно.

Ранее мы сообщили о том, что продажа аварийных расселённых домов стартовала в Петербурге.

Фото: ВКонтакте / ТРЦ "ИЮНЬ" Санкт-Петербург