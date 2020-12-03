Продажа аварийных расселённых домов стартовала в Петербурге

На данный момент Российским аукционным домом объявлено 10 аукционов.

В Северной столице продолжается работа по продаже аварийных расселённых домов. Как отмечает издание "Деловой Петербург", вместо ГКУ "Имущество Петербурга" торгами занят Российский аукционный дом, который уже объявил 10 конкурсов.

В частности, речь идёт о доме №17 по улице Васенко в Павловске, здании №684 на Приморском шоссе в посёлке Смолячково, доме № 114/3 по набережной Обводного канала, №41/1 в поселке Песочный.

Издание напомнило, что согласно закону на торги выставлены не здания с участками, а квартиры и нежилые помещения внутри них. Поскольку отдельные дома признаны объектами культурного наследия, в них возможно проведение работ по реконструкции или капремонта с возможностью сохранения жилья.

Ранее мы сообщили о том, что дом Сабаевых-Замятиных на Черняховского выставят на торги.

Фото: Citywalls.ru