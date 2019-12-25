Дом Сабаевых-Замятиных на Черняховского выставят на торги

Здание 1875 год постройки находится в аварийном состоянии. Оно не относится к домам-памятникам.

Доходный дом Сабаевых-Замятиных, расположенный по адресу: улица Черняховского, 56, готовятся выставить на электронные торги. Об этом сообщило издание "Деловой Петербург", ссылаясь на в распоряжение городского Комитета имущественных отношений (КИО) о приватизации здания и участка.

На данный момент неизвестны дата проведения аукциона и начальная цена лота, тем не менее, несколько желающих купить объект уже объявились.

Около 30-ти лет дом 1875 года постройки находится в заброшенном состоянии. Здание не является памятником, однако по закону "О границах зон охраны объектов культурного наследия…", необходимо позаботиться о его сохранности. Администрация Центрального района выдвигала идею о строительстве в стенах доходного дома физкультурно-оздоровительного комплекса, однако эти планы так и не воплотили.

Ранее мы сообщили о том, что каталог библиотеки Анны Ахматовой с подписями поэтов прошлого столетия выставили на торги.

Фото: citywalls.ru