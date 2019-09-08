Каталог библиотеки Анны Ахматовой с подписями поэтов прошлого столетия выставили на торги

Стартовая цена библиотеки – 300 тыс. рублей.

Каталог библиотеки поэтессы Анны Ахматовой выставили на торги. Об этом сообщили на сайте "Литфонда".

В библиотеке литератора можно найти книги с автографами других известных поэтов и писателей Серебряного века. В каталоге есть работы Осипа Мандельштама, Бориса Пастернака, Николая Гумилёва, Марины Цветаевой.

Стартовая цена библиотеки – 300 тыс. рублей.

Ранее на Piter.tv: на международной премии "Мой ласковый и нужный зверь" отметили петербургского кота Ахилла из Эрмитажа.

Фото: Литфонд