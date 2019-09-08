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Каталог библиотеки Анны Ахматовой с подписями поэтов прошлого столетия выставили на торги
Сегодня, 11:20
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Каталог библиотеки Анны Ахматовой с подписями поэтов прошлого столетия выставили на торги

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Стартовая цена библиотеки – 300 тыс. рублей. 

Каталог библиотеки поэтессы Анны Ахматовой выставили на торги. Об этом сообщили на сайте "Литфонда".

В библиотеке литератора можно найти книги с автографами других известных поэтов и писателей Серебряного века. В каталоге есть работы Осипа Мандельштама, Бориса Пастернака, Николая Гумилёва, Марины Цветаевой.

Стартовая цена библиотеки – 300 тыс. рублей. 

Ранее на Piter.tv: на международной премии "Мой ласковый и нужный зверь" отметили петербургского кота Ахилла из Эрмитажа.

Фото: Литфонд

Теги: выставили на торги, каталог библиотеки анны ахматовой, культура, литература, литфонд, осип мандельштам
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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