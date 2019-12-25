Прокуратура выявила нарушения при содержании дома Турыгина

В частности, эксперты зафиксировали неудовлетворительное состояние трех лестничных клеток.

Прокуратура Центрального района Петербурга провела проверку соблюдения законодательства об охране объектов культурного наследия. Было установлено, что дом П. Я. Турыгина, расположенный на 6-й Советской улице, содержится с многочисленными нарушениями.

По данным надзорного ведомства, эксперты выявили неудовлетворительное состояние трех лестничных клеток. Кроме того, на стенах и потолках имеются участки отслоения окрасочного и штукатурного слоев.

Прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением об обязании управляющей организации устранить недочеты. Требования удовлетворили, фактическое исполнение решения контролируется.

Ранее мы рассказывали о том, что прокуратура встала на защиту пожилой петербурженки, которую сбил водитель иномарки. Ей диагностировали двойной перелом запястья.

Фото: Piter.TV