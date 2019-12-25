Прокуратура встала на защиту пожилой петербурженки, которую сбил водитель Ford

В результате ДТП ей диагностировали двойной перелом запястья.

Прокуратура Калининского района Петербурга провела проверку по обращению пенсионерки, которая получила телесные повреждения в аварии на проспекте Науки в октябре 2024 года.

По информации надзорного ведомства, водитель машины Ford Transit сбил потерпевшую при движении задним ходом. В результате ДТП ей диагностировали двойной перелом запястья.

В защиту прав женщины прокурор обратился в суд с иском о взыскании с автомобилиста компенсации морального вреда. Выплата денежных средств контролируется.

Ранее мы рассказывали о том, что молодая виновница аварии, в которой погиб ребенок, предстанет перед судом в Петербурге. Также серьезные травмы получила семилетняя сестра девочки.

Фото: Piter.TV