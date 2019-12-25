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Прокуратура встала на защиту пожилой петербурженки, которую сбил водитель Ford
Сегодня, 11:25
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Прокуратура встала на защиту пожилой петербурженки, которую сбил водитель Ford

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В результате ДТП ей диагностировали двойной перелом запястья. 

Прокуратура Калининского района Петербурга провела проверку по обращению пенсионерки, которая получила телесные повреждения в аварии на проспекте Науки в октябре 2024 года. 

По информации надзорного ведомства, водитель машины Ford Transit сбил потерпевшую при движении задним ходом. В результате ДТП ей диагностировали двойной перелом запястья. 

В защиту прав женщины прокурор обратился в суд с иском о взыскании с автомобилиста компенсации морального вреда. Выплата денежных средств контролируется. 

Ранее мы рассказывали о том, что молодая виновница аварии, в которой погиб ребенок, предстанет перед судом в Петербурге. Также серьезные травмы получила семилетняя сестра девочки. 

Фото: Piter.TV 

Теги: дтп, суд
Категории: Новости СПб, ДТП, Происшествия, Лента новостей,

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