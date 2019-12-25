Молодая виновница аварии, в которой погиб ребенок, предстанет перед судом в Петербурге

Семилетняя сестра девочки получила серьезные травмы.

Петербургская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 21-летней местной жительницы, которой вменяют ч. 3 ст. 264 УК РФ. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства 14 октября.

Следствие утверждает, что в апреле фигурантка, управляя каршеринговым автомобилем, сбила несовершеннолетних пешеходов на перекрестке улицы Коммуны и Ириновского проспекта, пересекавших проезжую часть на зеленый сигнал светофора на самокате. В результате аварии шестилетняя девочка скончалась в больнице, а ее семилетней сестре был причинен тяжкий вред здоровью.

Уголовное дело направлено в Красногвардейский районный суд для рассмотрения по существу.

Ранее мы рассказывали о том, что мотоциклист из Петербурга погиб после ДТП у Крымского моста. Байкера госпитализировали в Керченскую больницу №1 имени Н. И. Пирогова, где он впоследствии скончался.

Фото: Piter.TV