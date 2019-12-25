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Молодая виновница аварии, в которой погиб ребенок, предстанет перед судом в Петербурге
Сегодня, 10:40
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Молодая виновница аварии, в которой погиб ребенок, предстанет перед судом в Петербурге

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Семилетняя сестра девочки получила серьезные травмы.

Петербургская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 21-летней местной жительницы, которой вменяют ч. 3 ст. 264 УК РФ. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства 14 октября. 

Следствие утверждает, что в апреле фигурантка, управляя каршеринговым автомобилем, сбила несовершеннолетних пешеходов на перекрестке улицы Коммуны и Ириновского проспекта, пересекавших проезжую часть на зеленый сигнал светофора на самокате. В результате аварии шестилетняя девочка скончалась в больнице, а ее семилетней сестре был причинен тяжкий вред здоровью. 

Уголовное дело направлено в Красногвардейский районный суд для рассмотрения по существу. 

Ранее мы рассказывали о том, что мотоциклист из Петербурга погиб после ДТП у Крымского моста. Байкера госпитализировали в Керченскую больницу №1 имени Н. И. Пирогова, где он впоследствии скончался. 

Фото: Piter.TV 

Теги: дтп, суд
Категории: Лента новостей, ДТП, Происшествия, Новости СПб,

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