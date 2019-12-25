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Мотоциклист из Петербурга погиб после ДТП у Крымского моста
Сегодня, 9:53
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Мотоциклист из Петербурга погиб после ДТП у Крымского моста

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Байкера 1974 года рождения госпитализировали в Керченскую больницу №1 имени Н. И. Пирогова.

Петербургский мотоциклист погиб после аварии, которая произошла на автомобильной развязке по направлению к Крымскому мосту. Об этом сообщила группа "Мотосолидарность ДТП" во "ВКонтакте" накануне. 

Байкера 1974 года рождения госпитализировали в Керченскую больницу №1 имени Н. И. Пирогова в тяжелом состоянии 11 октября, где он впоследствии скончался. Мужчина, являющийся участником спецоперации, был в мотоклубе Северной столицы Al-Kashi. По факту ДТП полицейскими проводится проверка. 

Ранее мы рассказывали о том, что на КАД Петербурга столкнулись 13 автомобилей. По предварительным данным, обошлось без пострадавших. На участке собиралась пробка протяженностью семь километров.

Фото: ВКонтакте / МыКерчь.РФ – новости Крыма и России 

Теги: дтп, крым
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб, Новости России,

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