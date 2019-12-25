Мотоциклист из Петербурга погиб после ДТП у Крымского моста

Байкера 1974 года рождения госпитализировали в Керченскую больницу №1 имени Н. И. Пирогова.

Петербургский мотоциклист погиб после аварии, которая произошла на автомобильной развязке по направлению к Крымскому мосту. Об этом сообщила группа "Мотосолидарность ДТП" во "ВКонтакте" накануне.

Байкера 1974 года рождения госпитализировали в Керченскую больницу №1 имени Н. И. Пирогова в тяжелом состоянии 11 октября, где он впоследствии скончался. Мужчина, являющийся участником спецоперации, был в мотоклубе Северной столицы Al-Kashi. По факту ДТП полицейскими проводится проверка.

Ранее мы рассказывали о том, что на КАД Петербурга столкнулись 13 автомобилей. По предварительным данным, обошлось без пострадавших. На участке собиралась пробка протяженностью семь километров.

Фото: ВКонтакте / МыКерчь.РФ – новости Крыма и России