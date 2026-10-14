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На КАД Петербурга столкнулись 13 автомобилей

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По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Полицейские проводят проверку по факту массовой аварии на Кольцевой автодороге Петербурга. Как рассказали в МВД России, ДТП произошло 14 октября примерно в 06:35 на 59-м километре трассы. 

Возле вантового моста столкнулись как минимум 13 транспортных средств. По предварительным данным, обошлось без пострадавших. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. 

По словам очевидцев, на участке КАД собиралась пробка протяженностью семь километров. Все обстоятельства и причины случившегося устанавливаются. 

Ранее на Piter.TV: в Адмиралтейском районе под колеса каршеринга попала школьница на самокате. Девочку доставили в больницу в тяжелом состоянии. 

Видео: Telegram / Дорожный инспектор 

Теги: дтп, кад
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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