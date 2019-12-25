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В Адмиралтейском районе под колеса каршеринга попала школьница на самокате
Сегодня, 12:14
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В Адмиралтейском районе под колеса каршеринга попала школьница на самокате

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В результате девочку госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии.

Полиция Адмиралтейского района Петербурга проводит проверку по факту аварии с 13-летней школьницей. ДТП произошло 12 октября в 20:41 на улице Глинки, рассказали в МВД России. 

По предварительным данным, 24-летняя водительница каршерингового автомобиля Changan столкнулась с семиклассницей, которая двигалась на самокате по пешеходному переходу. В результате девочку госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии. 

Все обстоятельства и причины происшествия устанавливаются, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Ранее на Piter.TV: водительница Hyundai сбила самокатчика в Красногвардейском районе. Мужчина избежал серьезных травм, госпитализация ему не потребовалась. 

Фото: Piter.TV 

Теги: адмиралтейский район, дтп
Категории: Происшествия, ДТП, Новости СПб, Лента новостей,

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