В Адмиралтейском районе под колеса каршеринга попала школьница на самокате

В результате девочку госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии.

Полиция Адмиралтейского района Петербурга проводит проверку по факту аварии с 13-летней школьницей. ДТП произошло 12 октября в 20:41 на улице Глинки, рассказали в МВД России.

По предварительным данным, 24-летняя водительница каршерингового автомобиля Changan столкнулась с семиклассницей, которая двигалась на самокате по пешеходному переходу. В результате девочку госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии.

Все обстоятельства и причины происшествия устанавливаются, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на Piter.TV: водительница Hyundai сбила самокатчика в Красногвардейском районе. Мужчина избежал серьезных травм, госпитализация ему не потребовалась.

Фото: Piter.TV