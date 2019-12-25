Водительница Hyundai сбила самокатчика в Красногвардейском районе

В результате 31-летний мужчина избежал серьезных травм, госпитализация ему не потребовалась.

Росгвардейцы Красногвардейского района первыми оказались на месте аварии, которая произошла накануне на перекрестке Ириновского проспекта и улицы Потапова.

По информации ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленинградской области, при патрулировании сотрудники вневедомственной охраны заметили, что водительница автомобиля Hyundai Creta наехала на самокатчика в зоне пешеходного перехода. Были вызваны госавтоинспекторы и медики скорой помощи. Участок оцепили, чтобы предупредить других участников движения о случившемся.

В результате 31-летний мужчина избежал серьезных травм, госпитализация ему не потребовалась. По факту происшествия проводится проверка.

Ранее мы рассказывали о том, что полиция проводит проверку по факту ДТП с автомобилем "скорой" на Лиговском проспекте.

Фото: пресс-служба Росгвардии