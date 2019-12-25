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Водительница Hyundai сбила самокатчика в Красногвардейском районе
Сегодня, 15:29
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Водительница Hyundai сбила самокатчика в Красногвардейском районе

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В результате 31-летний мужчина избежал серьезных травм, госпитализация ему не потребовалась.

Росгвардейцы Красногвардейского района первыми оказались на месте аварии, которая произошла накануне на перекрестке Ириновского проспекта и улицы Потапова.

По информации ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленинградской области, при патрулировании сотрудники вневедомственной охраны заметили, что водительница автомобиля Hyundai Creta наехала на самокатчика в зоне пешеходного перехода. Были вызваны госавтоинспекторы и медики скорой помощи. Участок оцепили, чтобы предупредить других участников движения о случившемся. 

В результате 31-летний мужчина избежал серьезных травм, госпитализация ему не потребовалась. По факту происшествия проводится проверка. 

Ранее мы рассказывали о том, что полиция проводит проверку по факту ДТП с автомобилем "скорой" на Лиговском проспекте. 

Фото: пресс-служба Росгвардии 

Теги: дтп, росгвардия
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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