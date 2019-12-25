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Полиция проводит проверку по факту ДТП с автомобилем "скорой" на Лиговском проспекте
Сегодня, 14:53
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Полиция проводит проверку по факту ДТП с автомобилем "скорой" на Лиговском проспекте

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Служебная машина медиков столкнулась с легковушкой AITO.

Полицейские Фрунзенского района проводят проверку по факту аварии с участием автомобиля экстренных служб. Как сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области, ДТП произошло 12 октября примерно в 12:14. 

По предварительным данным, на Лиговском проспекте, 225, столкнулись машина AITO и карета скорой медицинской помощи. В момент происшествия внутри салона находился пациент.

К счастью, никто не пострадал. Правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины случившегося.

Ранее мы рассказывали о том, что после аварии в Красном Селе подростка госпитализировали в больницу. Юный питбайкер ехал по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора, и его сбил водитель EXEED. 

Фото: Piter.TV 

Теги: дтп, фрунзенский район
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, ДТП,

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