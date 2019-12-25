  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
После аварии в Красном Селе подростка госпитализировали в больницу
Сегодня, 12:25
69
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

После аварии в Красном Селе подростка госпитализировали в больницу

0 0

Юный питбайкер ехал по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.

Полиция проводит проверку по факту аварии с питбайкером в Красном Селе. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области. 

Днем 11 октября возле дома 19к2 по улице Первого Мая 60-летний водитель автомобиля EXEED, двигаясь от проспекта Ленина в сторону Пушкинского шоссе, сбил 14-летнего юношу на мотокроссовом мотоцикле Promax, который ехал по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. 

В результате парня доставили в медицинское учреждение в состоянии средней степени тяжести. По факту ДТП вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении по ч. 2 ст. 12.24 КоАП РФ. Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются. 

Ранее мы рассказывали о том, что виновник смертельного ДТП в Колпино ответит перед судом. 

Фото: Telegram / Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село 

Теги: дтп, красное село
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии