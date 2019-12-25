После аварии в Красном Селе подростка госпитализировали в больницу

Юный питбайкер ехал по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.

Полиция проводит проверку по факту аварии с питбайкером в Красном Селе. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Днем 11 октября возле дома 19к2 по улице Первого Мая 60-летний водитель автомобиля EXEED, двигаясь от проспекта Ленина в сторону Пушкинского шоссе, сбил 14-летнего юношу на мотокроссовом мотоцикле Promax, который ехал по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.

В результате парня доставили в медицинское учреждение в состоянии средней степени тяжести. По факту ДТП вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении по ч. 2 ст. 12.24 КоАП РФ. Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.

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Фото: Telegram / Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село