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Виновник смертельного ДТП в Колпино ответит перед судом
Сегодня, 10:36
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Виновник смертельного ДТП в Колпино ответит перед судом

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Водитель автобуса выехал на встречную полосу и столкнулся с легковушкой Opel.

Петербургская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 58-летнего мигранта, которому вменяют ч. 3 ст. 264 УК РФ. Об этом рассказало надзорное ведомство 12 октября.

Вечером 9 марта фигурант вел автобус в Колпино. При выполнении поворота на Понтонный проезд водитель не убедился в безопасности маневра, выехал на встречную полосу и столкнулся с легковушкой Opel. В результате ДТП пассажир машины скончался от полученных травм в больнице, а автовладельцу был причинен тяжкий вред здоровью. 

Уголовное дело направлено в Колпинский районный суд для рассмотрения по существу. 

Ранее на Piter.TV: нетрезвый лихач врезался в памятник воинской славы в Красном Селе. 

Фото: Piter.TV 

Теги: дтп, суд
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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