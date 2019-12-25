Виновник смертельного ДТП в Колпино ответит перед судом

Водитель автобуса выехал на встречную полосу и столкнулся с легковушкой Opel.

Петербургская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 58-летнего мигранта, которому вменяют ч. 3 ст. 264 УК РФ. Об этом рассказало надзорное ведомство 12 октября.

Вечером 9 марта фигурант вел автобус в Колпино. При выполнении поворота на Понтонный проезд водитель не убедился в безопасности маневра, выехал на встречную полосу и столкнулся с легковушкой Opel. В результате ДТП пассажир машины скончался от полученных травм в больнице, а автовладельцу был причинен тяжкий вред здоровью.

Уголовное дело направлено в Колпинский районный суд для рассмотрения по существу.

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Фото: Piter.TV