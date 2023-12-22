Дача Мюзера в Зеленогорске будет переоборудована под гостиницу

При реставрации интерьера здания будет проведена полная разборка аварийных конструкций, а затем здание будет перестроено.

Дачу Мюзера на Театральной улице в Зеленогорске преобразуют в небольшую гостиницу с 13-ю номерами. При реставрации интерьера здания будет проведена полная разборка аварийных конструкций, а затем здание будет перестроено. Восстановленные стены будут выполнены из бревенчатого сруба, сверху будет установлен деревянный каркас с утеплителем, а исторические печи и камины с изразцами будут полностью воссозданы и прикреплены к металлическому каркасу. Соответствующая проектная документация поступила в КГИОП.

По завершении работ на первом этаже гостиницы будут расположены холл, гостиная, веранда и семь номеров со санузлами. Ещё шесть номеров будут находиться на втором этаже.

Дом на Театральной улице ранее принадлежал Генриху Вильгельмовичу Мюзеру, совладельцу оптовой мануфактуры фирмы "Генрих Мюзер". Владелец этой дачи был прусским подданным и владельцем магазинов "модных и мануфактурных товаров" в Москве и Петербурге, а также домов в Царском селе и Петербурге. После окончания Великой Отечественной войны здание дачи Мюзера было использовано Исполкомом Зеленогорска и городским ЗАГСом. Однако с середины 1990-х годов оно не эксплуатировалось.

В 2012 году здание было выкуплено совладельцами ООО "ГК Реновация", Яном Бобрышевым и Степаном Цепалкиным. Затем на объекте были проведены противоаварийные работы и консервационные мероприятия. В начале прошлого года здание было выкуплено Яном Бобрышевым и его бизнес-партнером Степаном Цепалкиным, собственниками ООО "ГК Реновация".

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Фото: КГИОП