Доходный дом Блокка признан региональным памятником

Здание приобрело свой нынешний облик в период с 1902 по 1904 годы.

Расположенный в центральном районе Петербурга доходный дом банкира Генриха Блокка на Невском проспекте, 65, был признан объектом культурного наследия регионального значения. Соответствующее распоряжение было подписано председателем КГИОП Сергеем Макаровым.

Здание приобрело свой нынешний облик в период с 1902 по 1904 годы. Архитектор Леонид Фуфаевский разработал проект для перестройки дома, который на тот момент принадлежал жене тайного советника Авдотьи Рюль. В ходе реконструкции были частично использованы старые стены.

Лицевой фасад, выходящий на Невский проспект, выполнен в стиле эклектики. Архитектурно-художественное оформление фасадов сохранилось с минимальными изменениями. Также сохранились помещения с комплексной декоративно-художественной отделкой. В 1920-х годах в этом здании открылся магазин Северной Электротехнической Компании, позже ставший известным как "Электротовары". А в 1949 году на первом этаже была расположена продуктовая лавка.

В настоящее время доходный дом частично используется как жилое пространство, а также сдаются в аренду отдельные помещения.

Ранее мы сообщили о том, что здание Петровского колледжа признали памятником.

Фото: Telegram / КГИОП