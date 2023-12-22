Здание Петровского колледжа признали памятником

Здание было построено в 1931 году архитектором Владимиром Мунцем для школы на 1800 человек в Кировском районе Ленинграда.

Бывшее здание школы на Балтийской улице признано объектом культурного наследия регионального значения. В настоящее время там располагается Петровский колледж.

Здание было построено в 1931 году архитектором Владимиром Мунцем для школы на 1800 человек в Кировском районе Ленинграда. Конструктивный приём с установкой балок перекрытий на внутренние стены позволил придать зданию компактность и увеличить глубину классов.

Школу № 8 начали эксплуатировать 1 сентября 1935 года, а после войны здесь разместили специальное училище № 28, проведя реконструкцию здания.

Ранее мы сообщили о том, что особняк графа Шувалова признан памятником.

Фото: Telegram / • КГИОП •