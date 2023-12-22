Особняк графа Шувалова признан памятником

Во время Великой Отечественной войны здание получило сильные повреждения от фугасной бомбы, погибли 30 человек, еще 45 пострадали.

Особняк графа Андрея Шувалова (Елизаветы Воронцовой-Дашковой), расположенный на Моховой улице в центре Петербурга был признан объектом культурного наследия регионального значения. Соответствующее распоряжение подписал председатель КГИОП Сергей Макаров.

Известно, что участок под дом начали застраивать с середины XVIII века. В 1854 году его передали генерал-майору и действительному статскому советнику Андрею Шувалову. В 1858 году архитектор Луиджи Феррачини разработал проект по перестройке дома, включающий увеличение оконных проемов на фасаде третьего этажа. В 1912 году владение зданием и всеми его сооружениями перешло к графине Елизавете Воронцовой-Дашковой.

Во время Великой Отечественной войны здание получило сильные повреждения от фугасной бомбы, погибли 30 человек, еще 45 пострадали. В настоящее время помещения особняка принадлежат юридическому лицу.

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Фото: Telegram / КГИОП