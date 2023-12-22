В Пулково проходит археологическая разведка руин церкви Смоленской иконы Божией Матери

Храм, построенный в 1785 году по проекту архитектора Джакомо Кваренги, был включён в перечень выявленных объектов культурного наследия КГИОП.

Петербургские археологи провели разведку руин каменной церкви Смоленской иконы Божией Матери в Пулково. Этот храм, построенный в 1785 году по проекту архитектора Джакомо Кваренги, был включён в перечень выявленных объектов культурного наследия КГИОП. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Как отметил губернатор Петербурга Александр Беглов, работа городских археологов очень ценится как в РФ, так и за рубежом. Они участвуют в создании историко-археологического парка "Херсонес Таврический" в Севастополе, а также восстанавливают Триумфальную арку в сирийской Пальмире. Он также подчеркнул, что Смоленская церковь в Пулково является неотъемлемой частью истории и культуры Петербурга.

В ходе обследования были обнаружены обширные фрагменты пола внутреннего помещения храма, покрытые керамической плиткой, которая предположительно относится к концу XIX века. Также был найден фундамент центральной полукруглой апсиды, состоящий известкового камня. Специалисты обнаружили также кладку фундамента юго-восточного угла храма с частью восточной стены и небольшим фрагментом южной стены, а также частично разрушенный подвал храма. Кроме того, были обнаружены два надгробия, датируемые предположительно концом XIX века.

К сожалению, восстановить храм на историческом месте невозможно, так как он находится в зоне дорожной инфраструктуры. Однако город планирует сохранить его в качестве объекта археологического наследия. Во время строительства "Экспофорума" была возведена копия Смоленской церкви, которая находится примерно в 80 м южнее исторического фундамента. Оригинальный храм был разрушен во время Великой Отечественной войны.

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Фото: Правительство Петербурга