Реставраторы рассказали, из-за чего пострадали львы с Адмиралтейской набережной

Символ города пострадал от действий вандалов и туристов, которые делали фото со львами, запрыгнув на спины.

С Дворцовой пристани в Петербурге увезли на реставрацию львов. Специалисты рассказали, из-за чего скульптуры пострадали, передает "Петербургский дневник".

Символ города пострадал от действий вандалов и туристов, которые делали фото со львами, запрыгнув на спины. Повреждения были замечены сотрудниками Государственного музея городской скульптуры во время одного из профилактических осмотров скульптур.

На одном из львов зафиксирован наиболее значительный ущерб, который был нанесен скульптуре. Во время летних массовых мероприятий в него бросили бутылку, в результате чего образовалась вмятина в районе бедра льва. Христина Шумилова, заместитель гендиректора реставрационной мастерской "Наследие"

Сейчас с наиболее пострадавшего льва сняли лакокрасочное покрытие, масштаб ущерба только предстоит оценить. Скульптура создана из 38 фрагментов – квадратов меди, толщина каждого из них по 2-3 миллиметра.

Точных сроков окончания реставрации пока нет, при этом комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Петербурга выдал мастерской разрешение на проведение работ до декабря 2024 года.

Напомним, львы на Адмиралтейской набережной появились в 1832 году. Последний раз скульптуры реставрировали в 2022 году.

Ранее на Piter.TV: реставрацию Исаакиевского собора оценили в 107 млн рублей.

Фото: "Петербургский дневник" (Олег Золото)