В Петербурге обновили причалы на Адмиралтейской и Дворцовой набережных

Вскоре там установят новые понтоны и отбойные устройства для швартовки судов.

В Санкт-Петербурге завершены работы по обновлению причалов "Адмиралтейство" и "Летний сад". Работы велись сотрудниками СПб ГКУ "Агентство внешнего транспорта" в рамках программы развития причалов Северной столицы, – рассказали в пресс-лужбе транспортного комитета города.

На Адмиралтейской набережной появилось 10 новых причальных палов, а на Дворцовой специалисты установили 4 пала и опорные конструкции для переходных трапов, которые обеспечат доступ на причал.

В новом сезоне навигации 2025 на этих двух причалах установят новые металлические понтоны – лучшие по своим техническим характеристикам. Для большей безопасности при швартовке на причалах установят дополнительные отбойные устройства, также сам понтон будет более устойчивым при волновых явлениях. Кроме того, на Адмиралтейской набережной увеличится причальный фронт, за счет чего возрастет его пассажировместимость. Дмитрий Ваньчков, заместитель председателя Комитета по транспорту

Ранее мы рассказывали, что к организаторам строительства "плавучих домов" в Галерной гавани пришли с обысками из-за неисполнения решения суда о прекращении возведения жилых сооружений на воде.

Фото: Комитет по транспорту Санкт-Петербурга