У организаторов "Плавучего квартала" в Галерной гавани прошли обыски

Местные видели как минимум 3 плавучих дома, запрет на строительство которых был издан еще летом.

В домах организаторов строительства "Плавучего квартала" в Галерной гавани прошли обыски. Поводом для этого стало нарушение требований суда, который ранее запретил представителям ООО "Марина" строить "дома на воде" в Петербурге, – рассказывают в "Фонтанке".

Запрет на строительство "плавучих домов" организация получила еще в июне. С тех пор строительные работы не прекращались. В ноябре местные жители наблюдали как минимум 3 незаконных жилых строения. В связи с этим под конец сентября текущего года в отношении должностных лиц ООО "Марина" возбудили уголовное дело по статье о злостном неисполнении решения суда. Сейчас организаторы водного строительства проходят допрос в Василеостровском РОСП ГУФССП.

Ранее стало известно, что аналитики "Авито Услуг" и "Авито Работы" выяснили, как с начала года изменился спрос на услуги клининга в Петербурге. По данным исследователей "уборка на дом" стала на 88% более востребованной для петербуржцев.

Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура