Знаковым объектом для Группы RBI стал Левашовский хлебозавод, который является популярным местом для горожан.

Одной из главных задач Смольного на ближайшие пять лет является восстановление исторических памятников. Как правильно организовать этот процесс и как повышение ставок по ипотеке отражается на рынке недвижимости, рассказал "Петербургскому дневнику" президент Группы RBI Эдуард Тиктинский.

За последние три десятилетия рынок недвижимости сталкивался с множеством сложных ситуаций, отметил руководитель. Тем не менее, 1998, 2008, 2014 годы, кризис 2020 и 2022 годы не привели к его снижению. Он достаточно устойчив и адаптивен к изменениям. Напротив, девелоперские предложения улучшались, а услуги становились качественнее. В 90-е и начале 2000-х ипотека не имела широкого применения и не существовало специальных программ.

Сегодня доступна сегментированная семейная ипотека, которая все еще позволяет совершать более 50% сделок. Эта мера будет действовать до 2030 года, что способствует планированию покупок жилья. Вопрос жилья – базовая человеческая потребность, актуальная сейчас и останется такой через 50-100 лет.

Тиктинский уточнил, что новые экономические условия не приведут к упрощению проектов. В процессе у Группы RBI около 20 проектов в разных районах Петербурга. Например, на улице Шостаковича создается общественный парк с ресторанами и уникальными объектами искусства. Многие проекты включают реконструкцию исторических объектов, что помогает вдохнуть новую жизнь депрессивные районы и создает новые культурные центры.

Знаковым объектом для Группы RBI стал Левашовский хлебозавод, который является популярным местом для горожан. Левашовский хлебозавод способствует распространению знаний о блокаде, формируя новые туристические маршруты по современному Петербургу, уточнил Тиктинский.