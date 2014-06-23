В ближайшие пять лет Смольный ускорит реставрацию исторических зданий в центре Петербурга

Одной из главных задач Смольного на ближайшие пять лет является восстановление исторических памятников. Как правильно организовать этот процесс и как повышение ставок по ипотеке отражается на рынке недвижимости, рассказал "Петербургскому дневнику" президент Группы RBI Эдуард Тиктинский.
За последние три десятилетия рынок недвижимости сталкивался с множеством сложных ситуаций, отметил руководитель. Тем не менее, 1998, 2008, 2014 годы, кризис 2020 и 2022 годы не привели к его снижению. Он достаточно устойчив и адаптивен к изменениям. Напротив, девелоперские предложения улучшались, а услуги становились качественнее. В 90-е и начале 2000-х ипотека не имела широкого применения и не существовало специальных программ.
Сегодня доступна сегментированная семейная ипотека, которая все еще позволяет совершать более 50% сделок. Эта мера будет действовать до 2030 года, что способствует планированию покупок жилья. Вопрос жилья – базовая человеческая потребность, актуальная сейчас и останется такой через 50-100 лет.
Тиктинский уточнил, что новые экономические условия не приведут к упрощению проектов. В процессе у Группы RBI около 20 проектов в разных районах Петербурга. Например, на улице Шостаковича создается общественный парк с ресторанами и уникальными объектами искусства. Многие проекты включают реконструкцию исторических объектов, что помогает вдохнуть новую жизнь депрессивные районы и создает новые культурные центры.
Знаковым объектом для Группы RBI стал Левашовский хлебозавод, который является популярным местом для горожан. Левашовский хлебозавод способствует распространению знаний о блокаде, формируя новые туристические маршруты по современному Петербургу, уточнил Тиктинский.
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Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)
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