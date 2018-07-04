Суд окончательно запретил строительство плавучего квартала в Галерной гавани

В Петербурге расторгли договор на использование Галерной гавани под хаусботы.

Арбитражный апелляционный суд удовлетворил иск городских властей к ООО "Марина" и аннулировал договор водопользования на участок Галерной гавани. Компания исключена из реестра добросовестных водопользователей и в течение двух лет не сможет участвовать в аукционах и оформлять новые разрешения.

Причиной расторжения стали нарушения условий аренды: на территории размещались хаусботы и иные плавучие сооружения без согласования с профильными органами, что противоречит требованиям законодательства об охране объектов культурного наследия.

Галерная гавань имеет федеральный охранный статус. Проект "плавучего квартала" предполагал установку жилых плавучих конструкций, что вызвало возражения Смольного. Судебные разбирательства по этому вопросу продолжались несколько лет, а новый виток конфликта начался в 2024 году после размещения строительных объектов и рекламы проекта.

В сентябре 2024 года Невско-Ладожское бассейновое управление подало иск о расторжении договора, а в апреле 2025 года суд первой инстанции поддержал арендатора. Апелляция изменила решение, встав на сторону города. ООО "Марина" обязано освободить акваторию и привести территорию в соответствие с Водным кодексом РФ. Городские власти считают, что этот прецедент позволит ужесточить контроль за водопользованием и предотвратить появление подобных проектов в будущем.

Ранее сообщалось, что товарооборот России и Китая в январе – мае снизился на 8,2%.

Фото: Piter.tv