В Московский парк Победы летом вернут парные скульптуры львов

У одного из львов на лапе четыре пальца вместо пяти.

ВЛетом в Московский парк Победы планируют вернуть парные скульптуры львов. Об этом сообщили на портале телеканала "Санкт-Петербург".

Их установят на берегах прудов парка на постаменты, которые пустуют с 80-х годов. Сейчас их приводят в порядок.

Скульптор Денис Данилов признался, что животные из камня необычные. Так, у одного из львов на лапе четыре пальца вместо пяти.

Главная задача скульпторов - улучшить скульптуры, устранить огрехи и вернуть "хранителей" парка на место.Известно, что монументы являются последней копией знаменитых венецианских львов.

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Фото: ВКонтакте / СПб ГУП "Московский парк Победы"