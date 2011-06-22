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В Московский парк Победы летом вернут парные скульптуры львов
Сегодня, 13:41
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В Московский парк Победы летом вернут парные скульптуры львов

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У одного из львов на лапе четыре пальца вместо пяти. 

ВЛетом в Московский парк Победы планируют вернуть парные скульптуры львов. Об этом сообщили на портале телеканала "Санкт-Петербург".

Их установят на берегах прудов парка на постаменты, которые пустуют с 80-х годов. Сейчас их приводят в порядок.

Скульптор Денис Данилов признался, что животные из камня необычные. Так, у одного из львов на лапе четыре пальца вместо пяти. 

Главная задача скульпторов -  улучшить скульптуры, устранить огрехи и вернуть "хранителей" парка на место.Известно, что монументы являются последней копией знаменитых венецианских львов. 

Ранее на Piter.tv: в Ботаническом саду Петра Великого стартовал сезон экскурсий по Японскому саду.

Фото: ВКонтакте / СПб ГУП "Московский парк Победы"

Теги: искусство, культура, московский парк победы, скульптуры львов
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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