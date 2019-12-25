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В Ботаническом саду Петра Великого стартовал сезон экскурсий по Японскому саду
Сегодня, 9:15
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В Ботаническом саду Петра Великого стартовал сезон экскурсий по Японскому саду

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Отмечается, в кассах билеты купить не получится, так как количество мест ограничено.

Сотрудники Ботанического сада Петра Великого приглашают петербуржцев на прогулки по Японскому саду, которые будут проходить в сопровождении экскурсовода. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале дендрария.

Расписание и билеты можно посмотреть на сайте учреждения в разделе "Посетителям". Отмечается, в кассах билеты купить не получится, так как количество мест ограничено. Платить за вход в сам парк не нужно. 

Ранее на Piter.tv: сотрудники Ботанического сада показали цветущую сакуру. 

Фото: Телеграм / Ботанический сад Петра Великого 

Теги: ботанический сад, май цветение сакуры, природа, экскурсии, японский сад
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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