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Сотрудники Ботанического сада показали цветущую сакуру

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Автор видео решил оставить живой звук, чтобы все желающие насладились атмосферой дендрария.

В Ботаническом саду Петра Великого во всей красе сейчас можно увидеть цветущую сакуру. Работники учреждения опубликовали видео, на котором представлено дерево вишни в мае.

Во вчерашнем посте было много запросов про сакуру, оно и понятно, поэтому было решено опубликовать полторы минуты ханами отдельным постом. Звук в видео оригинальный, для большей атмосферы.

Ботанический сад БИН РАН

Напомним, увидеть сакуру можно и в саду Дружбы на Литейном. Сейчас ветки усеяны розовыми бутонами, которые начинают постепенно раскрываться. Напомним, что сад был открыт в мае 2003 года к 300-летию Петербурга. Это подарок от Шанхая — китайского города-побратима. Садик — уменьшенная копия шанхайского сада Юй Юань ("Сада Радости").

Видео: Телеграм / Ботанический сад БИН РАН

Теги: ботанический сад бин ран, природа, сакура цветет видео
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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