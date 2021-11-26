В саду Дружбы зацветает сакура на Литейном проспекте

Сейчас ветки усеяны розовыми бутонами, которые начинают постепенно раскрываться.

На Литейном проспекте в саду дружбы зацветает одно дерево сакуры. Сад находится между домами 15 и 17. Там традиционно дерево зацветает раньше, чем на других петербургских сакурах.

Сейчас ветки усеяны розовыми бутонами, которые начинают постепенно раскрываться. Напомним, что сад был открыт в мае 2003 года к 300-летию Петербурга. Это подарок от Шанхая — китайского города-побратима. Садик — уменьшенная копия шанхайского сада Юй Юань ("Сада Радости").

Ранее мы писали, что сад Миядзаки могут закрыть после пожара на Биржевой линии. Общий ущерб труппа театра "Небесные бродяги" оценивает примерно в 300 тысяч рублей.

Фото: Piter.tv