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В Петербурге львы с Дворцового причала отправились на реставрацию
Сегодня, 11:48
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В Петербурге львы с Дворцового причала отправились на реставрацию

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Скульптуры пострадали от действий вандалов.

Львов с причала у Дворцового моста в Петербурге увезли на реставрацию после действий вандалов. Об этом пишет "Фонтанка" 27 января, ссылаясь на пресс-службу Государственного музея городской скульптуры (ГМГС).

Скульптуры львов демонтировали и перевезли в мастерскую для реставрации. Кроме того, на восстановление отправились и чугунные постаменты, на которых они стояли. Подробности инцидента в ГМГС пообещали сообщить 29 января.

Отметим, что львы выполнены из листовой меди. Скульптуру установили на Адмиралтейской набережной в 1832 году.

Ранее стартовала реставрация сфинкса с Египетского моста. 

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)

Теги: адмиралтейская набережная, скульптуры львов
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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