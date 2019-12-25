Сфинкса на Египетском мосту планируют отреставрировать к концу 2023 года

Для воплощения задумки предстоит найти источник финансирования реставрации, а также подрядчика.

Скульптуру сфинкса на Египетском мосту в Северной столице намерены отреставрировать к концу лета 2023 года. Согласование мероприятий проходит в Музее городской скульптуры. Об этом сообщила "Фонтанка".

Для воплощения задумки предстоит найти источник финансирования реставрации, а также подрядчика.

Напомним, что скульптуры сфинксов на Египетском мосту появились в августе 1826 года. Они были созданы мастерами литейной мастерской Чарльза Берда. Последний раз реставрация изваяний проходила в конце 2022 года.

Ранее мы сообщили о том, что градозащитники выступили против сноса флигеля дома Фокина.

Фото: Музей городской скульптуры